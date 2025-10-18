Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı izle: Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yeni bir bölüme daha hazırlanıyor. Dizinin 724. bölümüyle ilgili heyecan, şimdiden izleyiciler arasında büyük bir merak yaratmış durumda. Fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı, bölümde neler olacağına dair ipuçları ve sürpriz gelişmeler hakkında merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR724. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın.

ARKA SOKAKLAR723. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 723. bölüm izlemek için tıklayın.





ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kudret Sude'nin kaçırılmasında Barış'ın parmağı olduğunu düşünür. Merve ise gerçeği kanıtlamaya kararlıdır. Hüsnü kendisini vuran Ali ile hesaplaşmak isteyecektir. Barış ve Merve birbirlerini daha yakından tanır.

Ama bir yandan Sude başını sürekli derde sokmaktadır. Cevher'in ise ekip için yeni bir planı vardır.

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve milyonların gönlünde taht kuran Arka Sokaklar, her hafta Cuma günleri saat 20:00'de yeni bölümleriyle ATV izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Aksiyon dolu hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dizi, polisiye severlerin favorisi olmaya devam ediyor.