Arka Sokaklar 722. fragmanı izle: Arka Sokaklar 722. bölüm fragmanı nereden izlenir, son bölümde neler oldu?

Ekranların uzun soluklu ve sevilen dizisi Arka Sokaklar, 721. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Diziyi düzenli olarak takip edenler, merakla 722. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler yaşanacağı ve heyecanın nasıl devam edeceği, izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR 722. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Arka Sokaklar 722. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www. kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar/arka-sokaklar-722-bolum-fragmani

ARKA SOKAKLAR 721. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 721. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevher Ali'yi pis işlerinde kullanmaya devam etti. Öldürülen Samuel'in eşi Monika, kocasının intikamını almak için tam bir ölüm makinasına dönüşmüştü. Hüsnü'yü hayata döndürmek için doktorlar ellerinden geleni yaptı, ama bir noktadan sonra onlar da çaresiz kaldı.

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri, her hafta cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Polisiye tutkunları, heyecan dolu hikayeleri kaçırmamak için cuma akşamlarını sabırsızlıkla bekliyor.