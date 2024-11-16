Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle!
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 15 Kasım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
ARKA SOKAKLAR 690. BÖLÜMDE NELER OLDU?
690. bölümünde ekip, İsrailli ajan nedeniyle diplomatik bir krizin ortasında kalıyor! David Klein, İsrailli gazeteci Raşel'in peşindedir. David İsrail hükümeti adına Raşel'i durdurmaya çalışmaktadır. Bu takip bir çocuğun ölümüne sebep olur. David, diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle ceza almaz. Bu durum Mesut'un vicdani sorumluluk duymasına ve David'i kendi yöntemleriyle cezalandırmasına yol açacaktır. Aylin ve Hakan kendilerini şantajla tehdit eden Pelin'e karşı tehlikeli bir oyun oynar. Nazike evde çocuk bakmaya başlamıştır. Olaylar kontrolden çıkınca Hüsnü'nün tepkisi gecikmez.
Arka Sokaklar 690. bölümizlemek için tıklayınız
Arka Sokaklar Dizisi Oyuncuları
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR