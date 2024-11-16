Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle!

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR 690. BÖLÜMDE NELER OLDU?

690. bölümünde ekip, İsrailli ajan nedeniyle diplomatik bir krizin ortasında kalıyor! David Klein, İsrailli gazeteci Raşel'in peşindedir. David İsrail hükümeti adına Raşel'i durdurmaya çalışmaktadır. Bu takip bir çocuğun ölümüne sebep olur. David, diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle ceza almaz. Bu durum Mesut'un vicdani sorumluluk duymasına ve David'i kendi yöntemleriyle cezalandırmasına yol açacaktır. Aylin ve Hakan kendilerini şantajla tehdit eden Pelin'e karşı tehlikeli bir oyun oynar. Nazike evde çocuk bakmaya başlamıştır. Olaylar kontrolden çıkınca Hüsnü'nün tepkisi gecikmez.

Arka Sokaklar 690. bölümizlemek için tıklayınız

Arka Sokaklar Dizisi Oyuncuları

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR