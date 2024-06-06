Arife günü hangi gün 2024? Arife günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Arife günü hangi gün 2024? Sorusu, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birçok kişi tarafından araştırılmakta. Kurban Bayramı, İslam aleminde Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i Allah'a kurban etmek istemesi ve Allah'ın bu bağlılığına karşılık olarak bir koç göndermesi anısına kutlanır. Peki, Arife günü hangi gün 2024? Arife günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

ARIFE GÜNÜ HANGI GÜN 2024?

2024 yılında Kurban Bayramı arife günü 15 Haziran gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Bayramın ilk günü olan 16 Haziran'da Müslümanlar, sabah namazının ardından bayram namazı kılacak ve kurbanlarını kesecekler.

ÖZEL SEKTÖRE KURBAN BAYRAMI 9 GÜN MÜ?

2 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı'nda yapılacak resmi tatilin bilgisini de paylaştı. Buna göre kamu çalışanları için 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak tatil, 23 Haziran Pazar gününün sona ermesiyle tamamlanmış olacak.

Erdoğan, milyonların merakla beklediği bayram tatiliyle ilgili "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi. "Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, kamu çalışanlarının yapacağı tatili bildirdi.