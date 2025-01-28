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Arif v 216 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arif v 216 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Arif v 216 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arif v 216 filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Arif v 216 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Arif v 216 konusu, özeti ve Arif v 216 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Arif v 216 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Arif v 216 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arif v 216 filmini izleyecek olanların merak ettiği Arif v 216 konusu nedir, Arif v 216 oyuncuları kimler ve Arif v 216 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARİF V 216 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.


ARİF V 216 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Türü: Komedi, Bilim Kurgu

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Farah Zeynep Abdullah

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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