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Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık kaç yaşında, nereli?

Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık kaç yaşında, nereli?
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Arif Kocabıyık, YouTube'da yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan bir içerik üreticisidir. Arif Kocabıyık kimdir? ve Arif Kocabıyık kaç yaşında? soruları, özellikle sosyal medya ve siyasetle ilgilenen kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'de özellikle seçim dönemlerinde yaptığı röportajlarla gündeme gelen Arif Kocabıyık, İlave TV adlı YouTube kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Peki, Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık, kariyerine düğün fotoğrafçısı olarak başlamış, ardından Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır.

Medya sektörüne olan ilgisiyle 2018 yılında eniştesi Turan Kural ile birlikte "İlave TV" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Bu kanal, özellikle sokak röportajlarıyla Türkiye gündemini yansıtarak kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kocabıyık, 2019 Türkiye yerel seçimleri sırasında yaptığı röportajlarla tanınmış ve kanalının popülaritesini artırmıştır.

Siyasi kariyerine de adım atan Kocabıyık, 18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığını açıklamış, 9 Nisan 2023'te ise 12. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilmiştir; ancak seçilememiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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