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Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı?

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Arefe Günü resmi tatil mi? Sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ancak tarih, her yıl değişir çünkü Hicri takvim güneş yılına göre değil, ay takvimine göre hesaplanır ve bu yüzden Miladi takvimdeki yılın durağanlığına bağlı olarak kayar. P Peki, Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 9 Nisan Salı Arefe günü tatil var mı?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı tatili uzatılmasıyla ilgili açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanlarına 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir buçuk günlük idari izin verildiğini belirttiği anlaşılıyor. Böylece, 10 Nisan 2024 tarihinden başlayarak Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü de bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil süresi sağlandığı ifade ediliyor. Bu kararın özel sektörde de benimsendiği ve genel olarak benzer bir yaklaşımın olduğu belirtiliyor. Buna göre 9 Nisan Salı günü yani Arefe günü yarım gün resmi tatildir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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