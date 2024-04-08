Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak sevap mı, fazileti nedir?

Arefe Günü oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Müslüman alemi Ramazan Bayramını heyecanla bekliyor. Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala, arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak sevap mı, fazileti nedir? İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Evet, Arefe günü Ramazan ayının son gününe denk geldiği için Ramazan'ın içinde olduğu gibi bu gün de oruç tutulur.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Diyanet açıklamasına göre; Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).

ORUÇ TUTMAK HANGİ GÜNLERDE YASAK?

Diyanet'in açıklamasına göre, "Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]" deniyor.