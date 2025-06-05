AREFE GÜNÜ DUASI || Arefe günü hangi dualar okunur? Arefe Günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir?

Arefe gününde hangi dualar okunur? Müslümanlar, Arefe günü duası eşliğinde İhlas Suresi'ni 1000 defa okumaya gayret gösterir. Arefe günü duası ile beraber yapılan bu ibadet, Allah'a yakınlaşmak ve günahların bağışlanması için eşsiz bir fırsattır. İşte detaylarıyla Arefe günü duası, zikirleri ve faziletli ibadetler…

AREFE GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR

Arefe Günü'nde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sıkça okuduğu dualardan biri şudur:

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehû'l-mulku ve lehû'l-hamdu yuhyî ve yumît ve hüve hayyün lâ yemût, biyedihi'l-hayr ve hüve alâ kulli şey'in kadîr."

Bu dua, Allah'ın birliğini ve kudretini ifade eder. Ayrıca, "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran" duası da Arefe Günü'nde okunabilecek dualardandır.

AREFE GÜNÜNDE 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Arefe Günü'nde 1000 İhlas Suresi okumak, İslam âlimleri tarafından tavsiye edilen ibadetlerdendir. Bu uygulamanın faziletleri arasında şunlar sayılabilir:

Günahların affına vesile olur.

Duaların kabulüne yardımcı olur.

Allah'a yakınlaşmayı sağlar.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur."

İhlas Suresi'ni 1000 defa okurken, aralarda konuşmak veya başka bir işle meşgul olmak ibadetin sevabını azaltmaz. Okuma, gün içine yayılabilir.