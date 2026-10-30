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Ardeşen Belediyesi hangi partide, Ardeşen Belediye Başkanı hangi partili?

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Ardeşen Belediyesi hangi partide, Ardeşen Belediye Başkanı hangi partili?
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Rize’nin Ardeşen ilçesinde belediye yönetimi, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte merak konusu oldu. CHP’de yaşanan ayrışmanın ardından pek çok belediye başkanının parti değiştirmesiyle birlikte “Ardeşen Belediyesi hangi partide?” ve “Ardeşen Belediye Başkanı hangi partili?” soruları sıkça araştırılıyor.

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak göreve geldi. Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’nin kurulmasının ardından CHP’den ayrılma seçeneğini değerlendirdiğini açıklayan Atagün, güncel kaynaklarda Yeni Parti’li belediye başkanı olarak yer alıyor. İşte Ardeşen Belediyesi’ne dair bilinenler.

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün. Atagün, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ardeşen Belediye Başkanlığı’na seçildi.

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİLİ?

Enver Atagün, 2024 yerel seçimlerine CHP’nin adayı olarak katıldı ve seçimi CHP’li olarak kazandı. Özgür Özel’in liderliğinde Yeni Parti’nin kurulmasının ardından ülke genelinde çok sayıda CHP’li belediye başkanı yeni partiye geçti. Bu süreçte Atagün de parti değişikliğine ilişkin bir açıklama yaparak, Yeni Parti’ye katılma ya da bir süre bağımsız olarak görevine devam etme seçeneklerini değerlendirdiğini belirtmişti. Güncel kaynaklarda Enver Atagün, Yeni Parti’li belediye başkanı olarak gösteriliyor.

ATAGÜN NE DEMİŞTİ?

Enver Atagün, parti değişikliği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in istifası ve Yeni Parti’nin kurulmasının ardından CHP’nin gelecek dönemde iktidar partisi olacağına dair inancının zayıfladığını ifade etmişti. Atagün, karar sürecinde önceliğinin Ardeşen’in daha iyi hizmet alması olduğunu vurgulamıştı.

ARDEŞEN’DE 2024 SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ardeşen’de CHP adayı Enver Atagün yüzde 34,62 oyla birinci oldu. AK Parti adayı Said Yaşıyan yüzde 31,95 ile ikinci, Saadet Partisi adayı Kemal Eksilmez ise yüzde 24,42 ile üçüncü sırada yer aldı. MHP adayı Cemil Bayrak yüzde 3,97 oy aldı.

ARDEŞEN’DE ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİ?

2024 seçimlerinden önce Ardeşen Belediye Başkanlığı görevini AK Parti’li Avni Kahya yürütüyordu. 2024 seçimleriyle birlikte belediye yönetimi CHP’ye geçmişti.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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