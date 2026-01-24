Haberler

Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Valiliği'nin logosunda Türk Bayrağı ve kentin tarihi simgelerinin kaldırılarak kar ve yaprak temalı yeni bir logoya geçilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kesim kış turizmini ve doğayı temsil ettiği ifade edilen yeni logoyu beğendiğini ifade ederken, bir kesim de eski logonun daha anlamlı olduğunu belirterek kararı sert bir dille eleştirdi.

  • Ardahan Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabındaki kurumsal logosu değiştirildi.
  • Yeni logoda kar ve yaprak simgeleri yer alıyor.
  • Eski logoda Türk Bayrağı, Ardahan Tarihi Kalesi, karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi köprü bulunuyordu.

Ardahan Valiliği, "TC Ardahan Valiliği" adlı resmi sosyal medya hesabında yer alan kurumsal logosunu değiştirdi. Eski logoda bulunan Türk Bayrağı, Ardahan Tarihi Kalesi, karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi köprü kaldırılırken, yerine kar ve yaprak simgelerinin yer aldığı yeni bir logo kullanıma alındı.

YENİ VALİNİN KARARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli döneminde alınan bu karar, kentte geniş yankı uyandırdı. Logo değişikliğinin sessiz sedasız yapılması ise tepkileri artırdı.

Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

KENT İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kesim, yeni logonun Ardahan'ın doğasını ve kış turizmini temsil ettiğini savunarak değişikliği olumlu karşıladığını dile getirdi. Ancak birçok vatandaş ve sosyal medya kullanıcısı, eski logonun kentin tarihi, kültürel ve milli değerlerini daha güçlü yansıttığını belirterek kararı sert bir dille eleştirdi.

İşte eski ve yeni logo;

Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıCihanoğlu:

bir Ardahanlı olarak valimizin bu kararını yeni bir dönemi ve Ardahan ilimizi inşallah ayağa kaldìracak başlangıç olarak görüyorum.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme145
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSauron:

evet uçuşa geçeceksiniz

yanıt28
yanıt0
Haber YorumlarıHuseyin Dogan:

Noluyor derdiniz ne bayrakla anlamiyorum degmeyin bayraga yakarim dunyayi sabrimizi cok zorluyorsunuz amaciniz ne

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısüleyman koç:

Herşeyi bayrak düşmanlığına bağlamak ne oluyor

yanıt4
yanıt22
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bayrağa düşman olan Vali olarak anılacak ..Eski logoda T.C ve bayrak var çok guzel...Eyyy Vali seni ne rahatsız etti ...Vali görevden alınmalıdır çok acil

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

bölünmeye hazırlık.

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Eskisi daha güzel elbette..... Valinin bilinçaltında bayrağımıza karşı bir soğukluğu olsa gerek. Böyle bir değişikliğe bence hiç gerek yoktu.....

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Cicek:

icraat yapmayı neden farklı algiliyorlar,yıllardır bu logo,tescillenmiş gibiydi.icraat yapmayı seven bir valimiz ama bu sekil olmaz.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı

Bayğaralar'a şafak baskını: Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaştı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı