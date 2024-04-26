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Aras Kargo Cumartesi açık mı? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kaça kadar açık?

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Kargo firmalarından kargo beklemekte olan birçok vatandaş, kargom hafta sonu teslim edilecek mi? Endişesini yaşamaktadır. Bu nedenle internet üzerinde Aras Kargo cumartesi açık mı? Ve Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Araştırmasını yapıyor. Peki, Aras Kargo Cumartesi açık mı?

Birçok vatandaş e- ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapmaya başladı ve kargo şirketlerini daha fazla kullanmaya başladı. Ülkemizde hizmet veren kargo şirketlerinden birisi olan Aras Kargo cumartesi açık mı? Ve Aras Kargo çalışma günleri: Aras Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Soruları, kargo durumunu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aras Kargo Cumartesi açık mı? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kaça kadar açık?

ARAS KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Türkiye'nin kargo firmaları arasında hizmet veren markalardan bir tanesi de Aras kargodur. Aras kargo, normal şartlarda hafta içi saat 08.30-18.00 arasında müşterilerine hizmet vermektedir. Hafta sonunda ise sadece cumartesi günü hizmet veren şirket 08.30-15.00 arasında açıktır. Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğunu en geç saat 16:30'a kadar Aras Kargo şubelerine haber verebilir ya da hafta içi saat 15:30, Cumartesi günleri saat 12:00'a kadar 444 25 52 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz

ARAS KARGO ŞUBEYE TESLİM SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLİYOR?

Aras Kargo açıklaması:

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17:30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13:00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz

Emir Ceran
Emir Ceran
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