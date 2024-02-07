Aramızda Kalmasın sunucuları kimler ve Yelda Kırçuval kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Aramızda Kalmasın yeni sunucuları ile dikkat çekiyor. TV8 kanalında yayınlanan Aramızda Kalmasın programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Aramızda Kalmasın yeni sunucuları kim? Yelda Kırçuval kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

ARAMIZDA KALMASIN YENİ SUNUCULARI KİMLER?

TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programı her sabah saat 08:30'da seyircisi ile buluşuyor. Programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve yeni sunucusu Yelda Kırçuval oldu.

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelen Yelda Kırçuval,1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı. TRT kariyerinde diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı. Yelda Kırçuval, Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Bunun yanında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi verdi.