Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 27 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu?
TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın seyircisi ile buluşuyor. Programın sıkı takipçileri Aramızda Kalmasın canlı izleme linkini araştırıyor. Aramızda Kalmasın 27 Eylül 2024 son bölüm canlı izle! Aramızda Kalmasın canlı izle! Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? Aramızda Kalmasın canlı izle!
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ARAMIZDA KALMASIN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programı Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 08:45'te seyircisiyle buluşuyor.
ARAMIZDA KALMASIN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ARAMIZDA KALMASIN CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3