Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu?

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ARAMIZDA KALMASIN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programı Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 08:30'da seyircisiyle buluşuyor.

ARAMIZDA KALMASIN CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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