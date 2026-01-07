Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti

Haberler

Güncelleme:
Soğuk hava arabada bırakılan bir kola kutusu donarak patladı ve aracın içini adeta savaş alanına çevirdi. Görüntülerde koltuklardan ön göstergelere kadar her yerde yapışkan kalıntı ve kirlenme oluştu.

  • Soğuk havada arabada bırakılan bir kola donduktan sonra patladı ve araç içinde kirlenme ve maddi hasara neden oldu.
  • Patlayan kola, aracın koltukları, ön konsol ve göstergeler dahil iç kısımlarında yapışkan kalıntı ve zarar oluşturdu.
  • Uzmanlara göre, gazlı içecekler soğukta donduğunda genleşme nedeniyle patlayabilir ve araç içinde hasara yol açabilir.

Soğuk havanın etkisiyle arabada bırakılan kolanın önce donduğu, ardından patlayarak aracın içini adeta savaş alanına çevirdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, patlayan kolanın araç içinde ciddi zarara yol açtığı görüldü.

KOLTUKLARDAN ÖN GÖSTERGELERE KADAR HER YER ZARAR GÖRDÜ

Paylaşılan görüntülerde, kolanın patlamasıyla birlikte sıvının aracın iç kısmına yayıldığı, koltuklar, ön konsol ve göstergeler dahil birçok noktada yapışkan kalıntı ve kirlenme oluştuğu dikkat çekti. Bazı bölümlerde döşemelerin zarar gördüğü de görüldü.

SOĞUKTA DONAN GAZLI İÇECEKLER TEHLİKE SAÇABİLİYOR

Uzmanlar, gazlı içeceklerin soğuk havada donduğunda genleşme nedeniyle şişe ya da kutunun patlayabileceğini ve araç içinde hem kirlenmeye hem de maddi hasara yol açabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
