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ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı ve ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. İlk yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat'ta okullarına dönen öğrenciler, ikinci ara tatil için heyecanla bekliyorlar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için oldukça önemli olan 2. ara tatil tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler, ilk ara tatil ve yarıyıl tatilinin ardından 2. ara tatilin ne zaman olacağını merak ediyorlar. Ara tatil uzatıldı mı?

Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. İkinci ara tatilin başlama zamanı öğrenciler arasında merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu tatil tarihlerine göre, 2024 yılındaki 2. ara tatil Nisan ayında başlayacak. Detaylar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyuruları takip edilmelidir.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu sene 2. ara tatili 8 - 12 Nisan arasında olacaktır. Bununla birlikte, 2. Ara tatil, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar, 2. dönem öncesinde yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımıyla başladı. Tatil süreci cumartesi ve pazar günlerini de içererek öğrencilere toplam 16 gün dinlenme fırsatı sunacak.

Okullarda 2. dönem, 5 Şubat Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında ikinci ara tatil gerçekleştirilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran tarihinde ikinci dönemin sona ermesiyle tamamlanacak.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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