ARA TATİL (SÖMESTR) TARİHLERİ 2024 | Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte?

Okullar ne zaman açılacak 2024 ara tatil ne zaman bitiyor merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Yılı'nın tatil takvimini duyurdu. Yılın ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşirken, öğrenciler 19 Ocak'ta 1. Dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline giriş yaptılar. Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2023-2024 eğitim yılı 2. dönemi, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve belirtildiğine göre 15 tatil uzatılmayacaktır.

OKULLAR 2. DÖNEM NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 2. dönem 5 Şubat 2024 tarihinde açılacaktır.