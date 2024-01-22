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ARA TATİL (SÖMESTR) TARİHLERİ 2024 | Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte?

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Yarıyıl tatili başladı ve geçtiğimiz Cuma günü öğrencilere 1. Dönem karneleri dağıtıldı. 15 tatil ne zaman bitiyor, tatil süresi uzar mı sorularına yanıt aranıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sıklıkla sorduğu 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlendi. Peki, Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte?

Okullar ne zaman açılacak 2024 ara tatil ne zaman bitiyor merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Yılı'nın tatil takvimini duyurdu. Yılın ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşirken, öğrenciler 19 Ocak'ta 1. Dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline giriş yaptılar. Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2023-2024 eğitim yılı 2. dönemi, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve belirtildiğine göre 15 tatil uzatılmayacaktır.

ARA TATİL (SÖMESTR) TARİHLERİ 2024 | Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte?

OKULLAR 2. DÖNEM NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 2. dönem 5 Şubat 2024 tarihinde açılacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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