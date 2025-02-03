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Ara tatil ne zaman? İkinci dönem ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?

Ara tatil ne zaman? İkinci dönem ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
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Merakla beklenen ikinci dönem ara tatilinin başlangıç tarihi hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, ara tatil ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, okullarda ara tatil hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, 2025 ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, yoğun geçen ders temposunun ardından kısa bir mola verecek. Ara tatil ne zaman? İkinci dönem ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte ara tatil başlangıç ve bitiş tarihleri...

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılında, öğrenciler için iki ara tatil planlanmıştır:

Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ara tatil ne zaman? İkinci dönem ara tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan ara tatil, 6 Nisan 2025 Pazar günü sona erecek.

Bu tatil döneminde öğrenciler, derslerine kısa bir ara vererek dinlenme fırsatı yakalayacak. Ara tatil sonrasında okullar 7 Nisan 2025 Pazartesi günü tekrar açılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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