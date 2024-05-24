Aquaman filmi oyuncuları kim? Aquaman filmi, konusu ne, zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aquaman filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aquaman filmini izleyecek olanların merak ettiği Aquaman konusu nedir, Aquaman oyuncuları kimler ve Aquaman özeti gibi konuları inceliyoruz.

AQUAMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır.

Tarih: 21 Aralık 2018 (ABD)

Oyuncular

Jason Momoa - Arthur Curry / Aquaman

Amber Heard - Mera

Patrick Wilson - Orm / Ocean Master

Willem Dafoe - Nuidis Vulko

Yahya Abdul-Mateen II - David Hyde / Black Manta

Temuera Morrison - Thomas Curry

Dolph Lundgren - Nereus

Nicole Kidman - Atlanna

Ludi Lin - Murk

Michael Beach - Jesse Kane