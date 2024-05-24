Aquaman filmi oyuncuları kim? Aquaman filmi, konusu ne, zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aquaman filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aquaman konusu, özeti ve Aquaman oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aquaman filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Aquaman filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aquaman filmini izleyecek olanların merak ettiği Aquaman konusu nedir, Aquaman oyuncuları kimler ve Aquaman özeti gibi konuları inceliyoruz.
AQUAMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır.
Tarih: 21 Aralık 2018 (ABD)
Oyuncular
Jason Momoa - Arthur Curry / Aquaman
Amber Heard - Mera
Patrick Wilson - Orm / Ocean Master
Willem Dafoe - Nuidis Vulko
Yahya Abdul-Mateen II - David Hyde / Black Manta
Temuera Morrison - Thomas Curry
Dolph Lundgren - Nereus
Nicole Kidman - Atlanna
Ludi Lin - Murk
Michael Beach - Jesse Kane