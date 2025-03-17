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App Store çöktü mü? 17 Mart App Store problem mi var?

App Store çöktü mü? 17 Mart App Store problem mi var?
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17 Mart tarihinde App Store kullanıcıları, servise erişim konusunda sorunlar yaşadıklarını belirtti. Şikayetlerin artış gösterdiği akşam saatlerinde, Downdetector tarafından derlenen verilere göre, App Store'un çöktüğüne dair iddialar ortaya çıktı. Ancak, resmi bir açıklama henüz yapılmadı. App Store çöktü mü? 17 Mart App Store problem mi var?

Kullanıcılar App Store,servisine erişim konusunda şikayetlerini iletiyor. Downdetector tarafından derlenen verilere göre, App Store şikayetleri akşam saatlerinde artmaya başladı. Peki, App Store çöktü mü?

APP STORE ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar App Store, servisine erişim konusunda şikayetlerini iletiyor. Downdetector tarafından derlenen verilere göre, App Store şikayetleri akşam saatlerinde artmaya başladı. . Ancak, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Hata raporu:

App Store çöktü mü? 17 Mart App Store problem mi var?

APP STORE NEDİR

App Store, iOS'teki mobil uygulamalar için Apple tarafından işletilen online mağaza. İlk defa 10 Temmuz 2008 tarihinde iPhone 3G'de devreye giren App Store, iTunes Store üzerinden çalışmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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