Haberler

APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
Güncelleme:
APP plakalara yönelik ağır para cezalarının ardından vatandaşlar plakalarını değiştirmek için şoförler odalarına akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu merkezlerde vatandaşlar 140 bin liralık cezaya tepki gösterirken, bir personel APP plakaların trafik güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açtığını anlattı.

  • APP plakaları kullanan araç sahiplerine 140 bin TL para cezası kesildi.
  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların plakalarını standart hale getirmesi için 1 Nisan'a kadar süre tanındığını açıkladı.
  • APP plakalar, trafik denetim sistemlerinde kamera ve plaka tanıma sorunlarına neden olarak ihlallerin tespitini zorlaştırıyor.

APP plaka kullanan araç sahiplerine kesilen 140 bin TL'lik para cezası gündemde geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların mağdur olmaması için 1 Nisan'a kadar süre tanındığını açıkladı. Sürenin duyulmasının ardından çok sayıda araç sahibi plakalarını değiştirmek için şoförler odalarına başvurdu. Birçok merkezde yoğunluk yaşanırken, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştu.

CEZALARA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Plaka değiştirmeye gelen vatandaşlar cezanın yüksekliğine tepki gösterdi. Bazı sürücüler uygulamanın ağır olduğunu savunurken, yetkililer APP plakaların sadece estetik bir tercih olmadığını, trafik denetim sistemlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

"APP PLAKA MASUM DEĞİL"

Bir personel, APP plakaların özellikle kamera ve plaka tanıma sistemlerinde ciddi sorun oluşturduğunu belirtti. Personel, "APP plaka masum değil" başlıklı videoda denetim sistemlerinin nasıl çalıştığını şu sözlerle anlattı:

"Şu gördüğünüz kızıl ışıklar, yanlarda kameralar var ve geçen araçları okuyorlar. Bu kızılötesi ışık orijinal plakaları parlatıp aydınlatıyor. Ama o APP plakalarda bu olay yok ve sisteme bile düşmüyor. Bu yüzden bu çok sıkıntılı."

Yetkililer, standart dışı plaka kullanımının trafik ihlallerinin tespit edilmesini zorlaştırdığını ve güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirterek araç sahiplerine 1 Nisan'a kadar plakalarını standart hale getirmeleri çağrısı yaptı.

