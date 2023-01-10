APP plaka nedir? APP plaka kullanımı yasak mı? APP plaka kullanmanın cezası ne kadar?

Trafik ekiplerinin standartlar dışında üretildiği için onaylamadığı APP Plaka, genellikle kalın harf ve rakamlardan oluşmaktadır. Kullanılan karakterlerin normal plakalara göre daha farklı formlara sahip olması nedeniyle sürücülerde ilgi uyandıran APP Plakalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki,APP plaka nedir? APP plaka kullanımı yasak mı? APP plaka kullanımı neden yasak? APP plaka kullanmanın cezası nedir? APP plaka ve standart plaka arasında ne fark var? İşte merak edilenler...

Aracın bakımlı ve estetik görünmesi plakasına da bağlıdır. Özellikle motorlu araçlarında modifiyeli yapmaktan hoşlanan vatandaşlar, zevklerine uygun plakalarla bu yenilemeyi tamamlamayı sever. Ancak bazı plakalar ne yazık ki standartlara uygun olmayabilir bu plakalardan biriside APP plakalardır. Peki, APP plaka nedir? APP plaka kullanımı yasak mı? APP plaka kullanımı neden yasak? APP plaka kullanmanın cezası nedir? APP plaka ve standart plaka arasında ne fark var? Detaylar haberimizde...

APP PLAKA NEDİR?

APP Plaka, Amerikan Press Plaka kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuş bir kelimedir. APP Plaka kişinin isteğine göre renk, boyut ve fontlarda yaptırdığı plakalardır. Normal plakalara kıyasla daha dikkat çekici olan APP Plakalar 2010 yılından sonra dünyada oldukça popülerleşmiştir.

APP PLAKA KULLANIMI YASAK MI?

APP Plaklar Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştır. 6047 sayılı kanuna göre APP Plaka kullanımı yasal değildir ve cezası bulunmaktadır. 2018 yılında yenilenen plaka yönetmeliğine göre standart plaka dışı kullanılan plakaların tamamı birinci dereceden ağır kusur kapsamına girmektedir.

APP PLAKA KULANIMI NEDEN YASAK?

APP plakanın açılımı Avrupa Press Plaka'dır, güncel onaylanmış plakaların dışında kalın yazı stillerinin kullanıldığı levhalardır. Standartların dışında olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından onaylanmayan APP plakaların kullanımı şu an için ülkemizde yasaktır.

APP PLAKA VE NORMAL PLAKA ARASINDA FARK NEDİR?

APP Plaka ve standart plaka arasındaki en belirgin fark APP Plakalarda kullanılan font, renk ve boyutların TÜVTÜRK standartlarına uygun olmamasıdır. TÜVTÜRK'ün belirlediği standart plaka özellikleri; Plakada 4x10 cm boyutlarında mavi zemin üzerine beyaz renkte olacak şekilde TR ibaresi bulunmalıdır.

APP PLAKA KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

APP plaka cezası, ilgili trafik mevzuatına göre uygulanır. Genellikle trafik çevirmeleri ve muayenelerde fark edilen standart dışı plakalarda bazı belirgin farklılıklar bulunur. Öne çıkan ceza nedenlerinin en başında plaka renk, harf ve belirteçlerinin farklılıkları gelir. APP plaka cezası 2023 yılı için yayımlanan trafik ceza rehberinde 23/3-a-1 maddesinde açıklanmıştır. Buna göre APP plaka ile dolaşan araçların sahibine 800 TL kesilir ve sürücüye de 20 ceza puanı verilir. Bunun yanı sıra plakanın uygun duruma getirilmesi için araç sahibine 7 gün süre tanınır. Kullanımının devamı hâlinde ceza miktarı 1.875 TL'ye çıkar ve plaka düzeltilene kadar araç trafikten men edilir.