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Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu?

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Apaçi Mustafa'nın annesi, damat adayının sevgilisi Helin'i neden istemediği konusunda detaylar merak konusu oldu. Annesinin bu tavrının sebepleri ve durumun çözümü konusunda bilgi arayışı devam ediyor.

Ünlü televizyon programı Sana Değer'in son bölümünde yaşanan sürpriz gelişme, izleyicileri şaşırttı. Apaçi Mustafa'nın annesi gelin adayı Helin'in istemediğini dile getirdi. İzleyenler, Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Detaylar haberimizde...

APAÇİ MUSTAFA'NIN TALİBİ KİM OLDU?

Sana Değer programında, Apaçi Mustafa'ya diş hekimliği öğrencisi Helin talip olarak geldi.

Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu?

APAÇİ MUSTAFA'NIN ANNESİ AYTEN, HELİN'İ NEDEN İSTEMİYOR?

Mustafa'nın Ayten hanım, gelin adayı Helin'i istemediğini ifade etti. Ayten hanım, Helin'in ona bakamayacağını ve bu yüzden oğluyla evlenmesini istemediğini söyledi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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