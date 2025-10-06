AÖL SINAV TARİHLERİ: 2025-2026 Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına dair detaylar netleşti. Yüz binlerce açık lise öğrencisi, sınav tarihlerini ve sınavın nasıl uygulanacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, AÖL 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Sınavla ilgili tüm detaylar ve önemli bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınav oturumları şu şekilde planlanmıştır:

1. Oturum:

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, saat 10.00'da (Türkiye saati ile)

2. Oturum:

20 Aralık 2025 Cumartesi günü, saat 14.00'te (Türkiye saati ile)

3. Oturum:

21 Aralık 2025 Pazar günü, saat 10.00'da (Türkiye saati ile)

Öğrencilerin, sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları sınavlarına katılacak adaylar için sınav giriş belgelerine erişim tarihleri ve sınav şartlarına ilişkin detaylar şu şekildedir:

E-Sınav Giriş Belgeleri:

E-sınava katılacak adaylar, 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Yazılı Sınav Giriş Belgeleri:

Yazılı sınavlara katılacak adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren aynı internet adresi üzerinden sınav belgelerine ulaşabileceklerdir.

Sınava Giriş Şartları:

Adayların sınava girebilmeleri için:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi

T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlilik süresi dolmamış pasaport veya KKTC kimlik kartı)

bu belgelerle birlikte sınav salonunda hazır bulunmaları zorunludur.

AÇIK ÖRETİM LİSE NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi, örgün eğitim dışında, esnek ve uzaktan eğitim imkanı sunan bir lise türüdür. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu sistem, çeşitli nedenlerle düzenli olarak okula devam edemeyen veya eğitimlerine ara vermek zorunda kalan öğrencilere lise diploması alma fırsatı tanır.

AÖL, öğrencilere kendi programlarına uygun şekilde ders çalışma, sınavlara katılma ve başarılı oldukları takdirde lise diploması alma hakkı sağlar. Eğitim süreci, genellikle uzaktan eğitim materyalleri, kitaplar ve sınavlarla desteklenir. Böylece, farklı yaş ve koşullardaki bireyler eğitimlerine devam edebilir, mezun olup iş veya yüksek öğrenim hayatlarına devam edebilirler.