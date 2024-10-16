AÖL sınav tarihleri 2024: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav tarihlerini merak ediyor. 2024 yılı için belirlenen sınav tarihleri, öğrencilerin sınavlara yönelik hazırlıklarını planlamaları açısından kritik bir öneme sahip oluyor. AÖL, her dönem olduğu gibi bu yıl da sınav takvimini duyurdu ve öğrencilerin hangi tarihlerde sınavlara girecekleri netleşti. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu soruların cevabı!

AÖL SINAV TARİHLERİ 2024

MEB tarafından paylaşılan takvime göre tarihler ise şu şekilde:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL sınav giriş belgesine 16 Aralık 2024 tarihinde bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.