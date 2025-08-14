Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen duyuruldu. Puanlarını öğrenmek ve mezuniyet durumlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranının aktif olup olmadığını yakından takip etmeye başladı. Heyecanla beklenen sonuçlar için sorgulama işlemlerini hızlandıran öğrenciler, açıklama yapılır yapılmaz sonuçlarını öğrenmek için hazır bekliyor. AÖL sınav sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açık Lise 3. dönem sınav takvimi sonuç sorgulama!

3. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. Buna göre, 2025 yılı 3. dönem AÖL sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçlarını 14 Ağustos 2025 Perşembe günü öğrenebilecekler. Ancak MEB tarafından yapılan duyuruda sonuçların açıklanacağı kesin saat bilgisi paylaşılmadı. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, gün içerisinde MEB'in resmi internet sitesi ve ilgili platformları düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor. Açıklanacak sonuçlar, öğrencilerin başarı durumlarını gösterirken, aynı zamanda mezuniyet süreçleri için de önemli bir aşama olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, aldıkları puanlara göre gerek devam eden eğitimlerine yön verecek gerekse mezuniyet işlemlerini başlatabilecekler. MEB'in resmi duyuruları ve takip edilen kanallar, sınav sonuçlarıyla ilgili en güncel ve doğru bilgileri edinmek için en güvenilir kaynak konumunda bulunuyor.

2025 AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren adayların erişimine açılacaktır. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, T.C. kimlik numaraları veya öğrenci numaraları ile birlikte kendilerine ait şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi sayfası yerine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yapabileceklerdir. Bu platform üzerinden adaylar, sınavda aldıkları puanları ve başarı durumlarını detaylı bir şekilde görüntüleyebilecek, mezuniyet şartlarını karşılayıp karşılamadıklarını kontrol edebileceklerdir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin, eğitim süreçlerini planlamak ve bir sonraki adımlara hazırlanmak adına bu bilgileri düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda, MEB tarafından sağlanan destek kanalları üzerinden yardım alınabilir. Öğrencilerin sınav sonuçlarına kolay ve güvenli erişim sağlayabilmeleri için MEB, internet sitesinde kullanıcı dostu bir arayüz sunmaktadır.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilecektir. Sınav puanı, doğru cevap sayısının toplam soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla hesaplanacaktır: [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100]. Yanlış verilen cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Elde edilen puan, matematik kurallarına göre en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Değerlendirme sürecinde, Merkez Sınav Kurulu veya ilgili yargı mercileri tarafından iptal edilmesine karar verilen soru veya sorular değerlendirme dışında bırakılır. Bu durumda, geçerli kabul edilen soru sayısı üzerinden puanlama yeniden yapılır. Ancak, cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda ve bu durum Merkez Sınav Kurulu kararıyla kesinleştiğinde, ilgili soru veya sorular iptal edilmeyecek; doğru seçenekleri dikkate alınarak değerlendirmeye dahil edilecektir. Böylece, adayların puanları adil ve doğru şekilde hesaplanacaktır.