AÖL kayıt tarihleri ne zaman? AÖL kayıt ücreti ne kadar, yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

Her yıl binlerce öğrenci, esnek eğitim modeliyle lise diplomasına ulaşmak için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sistemine başvuruyor. Özellikle 2025–2026 eğitim öğretim yılı yaklaşırken, AÖL kayıt tarihleri ne zaman? sorusu hem yeni başvuru yapacak adaylar hem de mevcut öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki,AÖL kayıt ücreti ne kadar, yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025–2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 03 Eylül 2025 tarihinden başlayarak 26 Eylül 2025 mesai bitimine kadar sürdürülecektir. Bu sürede, hem yeni kayıt yaptıracak adaylara hem de mevcut öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerine olanak tanınmaktadır.

AÖL YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL yeni kayıt işlemleri için belirlenen ücret tutarı 400 TL'dir. Bu ödeme, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılmalıdır. Ödeme kanalları şunlardır:

odeme.meb.gov.tr üzerinden tüm bankaların kredi/banka kartıyla

Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ATM'leri

Mobil bankacılık ya da internet bankacılığı araçları

Bazı öğrenciler, ücret muafiyeti kapsamına giriyor olabilir; bu durumda ilgili belgelerle birlikte muafiyet talebi bildirilirse kayıt ücreti alınmıyor.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Aynı şekilde kayıt yenileme işlemleri için de 400 TL ücret ödenmektedir. Muafiyet hakkı bulunan öğrenciler (örneğin engelli öğrenciler vb.) bu ücretten muaf tutulabilir; ilgili belgeleri sunmaları durumunda kayıt yenileme işlemi ücretsiz gerçekleşebilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Ödeme işlemi: Belirtilen 400 TL tutar, MEB hesabına ödenir.

Başvuru: Ödeme yapıldıktan sonra, adaylar Halk Eğitimi Merkezi ya da Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt işlemlerini başlatır.

Evrak ve kayıt: Gerekli belgelerle başvuru yapılır, ardından bilgiler sisteme girilir ve öğrenci aktif durumuna geçer. Kayıt süreci sırasında evrak tamamlanmalı ve makbuz saklanmalıdır.

Bazı öğrenciler (örneğin, 18 yaşını doldurmuş olanlar) e-Devlet üzerinden de başlangıç kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak fotoğraflı sınav giriş belgesi için halk eğitim merkezine başvurup fotoğraf yükletmek zorunludur.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Ücret ödenir: 400?TL kayıt yenileme bedeli yatırılır.

Sistem güncelleme: Ödeme sonrası, sistemde kayıt durumu otomatik olarak güncellenebilir; doğrulama için aolweb.meb.gov.tr üzerinden öğrenci numarası ile giriş yapılmalı veya doğrudan Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurulmalı.

Muafiyet başvurusu: Ücret muafiyeti varsa, belgeler sunularak MEBİM ya da ilgili müdürlüğe başvuru yapılmalı.