AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanır 2024? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak? (aof.anadolu.edu.tr)

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 26 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla, AÖF yaz okulu sınav notları adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınav sonrası, adaylar aldıkları puanları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, 1 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri 17 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

17 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen Açık öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavlarında, binlerce aday her biri 20 sorudan oluşan ve 30 dakika süren sınavlara katıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 öğretim yılına ait Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl da AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Sınav sonuçlarını ve puan durumunu öğrenmek isteyen öğrenciler, "ekampus.anadolu.edu.tr" adresine TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulama yapabilir. Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.