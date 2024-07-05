AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri, kayıt süreci devam ederken merak edilen konulardan biri oldu. Dönem sonu final sınavlarının tamamlanmasının ardından, AÖF yaz okulu kayıtları da başladı. Öğrenciler, kayıt işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda tamamlayacak. Diğer taraftan, yaz okulu sınav tarihleri de ilgi çekiyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2024 Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024 yaz okulu sınavları 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?

Yaz okulu kayıtları ise 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak.

Öğrenciler, ders seçimlerini 5 Temmuz 2024 saat 22:00'ye kadar tamamlayabilirler.