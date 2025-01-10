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AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı?
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Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için heyecan artıyor. 2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına az bir süre kala, sınava girecek adaylar sınav giriş yerlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF final sınav yerleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman? Milyonlarca öğrenci, 2024-2025 Güz Dönemi dönem sonu sınavlarına hazırlık yaparken sınav tarihlerini ve giriş yerlerini merak ediyor. AÖF final sınav yerleri açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

AÖF FİNAL GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF Güz Dönemi Final Sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

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