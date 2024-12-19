AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçları, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır?" gibi sorular, bu dönemde sıkça soruluyor. Öğrenciler, sınav performanslarını öğrenmek ve başarı durumlarını değerlendirmek için sonuç ekranını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları, genellikle sınav tarihinden sonraki 10-15 günlük süreçte açıklanıyor. Ancak bu süre yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖF GEÇME NOTU NEDİR?

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) geçme notu 35'tir. Ancak derslerden başarılı sayılmanız için sadece geçme notu yeterli değildir; aynı zamanda Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 2.00 veya üzerinde olması gerekir.