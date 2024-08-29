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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/)

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Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme süreci hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Öğrenciler, kayıt yenileme tarihlerini ve sürecin nasıl işleyeceğini araştırıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri ve detaylarına dair bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri genellikle her yıl belirli dönemlerde yapılıyor. 2024-2025 akademik yılı için kayıt yenileme tarihlerinin duyurusunun ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Adaylar, Açık Öğretim fakültesi kayıtlarının tarihini merak ediyor.

AÖF KAYITLARI BAŞLADI MI?

ÖSYS yeni kayıtları, başlangıçta 19 Ağustos 2024 Pazartesi - 23 Ağustos 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak, YÖK'ün açıklamasına göre kayıt süreçleri 2 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenciler, 2 Eylül 2024 saat 17:00'ye kadar aoskayit.anadolu.edu.tr adresindeki YKS Kayıt bağlantısından kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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