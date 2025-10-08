AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI: AÖF kayıt yenileme ne zaman? (2025-2026) AÖF kayıt yenileme (ders ekle-sil) nerden, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreci, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Öğrenciler, "Kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?" ve "Ders ekle-sil nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı 2025-2026 akademik takvimine göre, AÖF Güz Dönemi kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayıp 17 Ekim Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında öğrenciler hem kayıtlarını yenileyebilecek hem de ders seçimi yapabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme süreci, öğrencilerin öncelikle ders seçimi (ekle-sil) işlemlerini tamamlaması ve ardından kayıt yenileme ücretini ödemesiyle sona erer. Ders seçimi yapılmadan ödeme ekranı aktif olmayacağı için, öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyon Sistemine e-Devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak ders tercihlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Ders seçim işlemleri, kayıt yenileme takvimi içerisinde ve son gün saat 22.00'ye kadar tamamlanmalıdır. Ders seçimi yapılmadan gerçekleştirilen ödemeler, kayıt yenileme işlemi olarak kabul edilmeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF kayıt yenileme ekranı için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU

AÖF kayıt yenileme kılavuzu için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/aof_kilavuz/68de6e1f88287.pdf