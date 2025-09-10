AÖF KAYIT TAKVİMİ 2025: Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman?

2025 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim hayatına başlamak ya da devam etmek isteyen binlerce öğrenci için kayıt süreci büyük önem taşıyor.Peki, Açık Öğretim Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF kayıtları nasıl yapılır, kayıt yenileme tarihleri ne zaman ve hangi adımlar izlenmeli? İster ilk kez başvuru yapacak olun, ister kayıt yenileme sürecine girecek bir öğrenci olun; aşağıdaki bilgilerle hiçbir adımı kaçırmadan AÖF 2025 kayıt sürecini kolayca tamamlayabileceksiniz. İşte detaylar...

AÖF KAYIT TAKVİMİ 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni kayıtları 2025-2026 öğretim yılı için şu tarihler arasında gerçekleşecektir: 1 Eylül 2025 Pazartesi saat 10.00'da başlayıp, 5 Eylül 2025 Cuma saat 17.00'de sona erecek.

Özel olarak ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmak isteyen adaylar için kayıt dönemi 14 Temmuz 2025 – 17 Ekim 2025 aralığında planlanmıştır.

Kaydın tamamlanabilmesi için e-Devlet şifresi ile aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden işlem yapılmalı, seçilen programa göre ödeme gerçekleştirilmelidir.

AÖF KAYIT TARİHLERİ 2025

Yeni Kayıtlar (YKS ile)

Başlangıç: 1 Eylül 2025, 10.00

Bitiş: 5 Eylül 2025, 17.00

İkinci Üniversite

Başlangıç: 14 Temmuz 2025

Bitiş: 17 Ekim 2025

Kayıt Yenileme (Güz Dönemi)

Tarihler: 6 Ekim 2025 – 17 Ekim 2025

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Bu başlık altında hem geleneksel hem alternatif kayıt süreçlerini açıklayabilirsin:

Yeni Öğrenciler (YKS): 1–5 Eylül 2025

İkinci Üniversite: 14 Temmuz – 17 Ekim 2025

Yatay Geçiş: 8–12 Eylül 2025 (Ekleme: 13–17 Ekim 2025)

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILIR?

Kayıt işlemleri şu adımlarla tamamlanır:

Online Başvuru: e-Devlet şifresiyle aoskayit.anadolu.edu.tr'ye giriş yapılır.

Program Seçimi ve Kayıt: Hesabına uygun başvuru tipi seçilip, programa kayıt gerçekleştirilir.

Ödeme sayfası, seçim yapıldıktan sonra aktif hale gelir. Bu nedenle harcamaların ve adımların doğru yapılması önemlidir.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

E-Devlet şifresiyle ilgili kayıt ekranına girilir.

Başvuru türü (YKS, ikinci üniversite gibi) seçilir.

Gerekli belgeler ve bilgiler sisteme girilir.

Ödeme işlemi yapılmalı—banka, alternatif ödeme kanallarına göre süreç tamamlanır.

AÖF KAYITLARI KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Güz Dönemi: 6 Ekim – 17 Ekim 2025 arası öne çıkar. Ders ekle/sil işlemleri bu tarihlerde yapılabilir.

Bahar Dönemi: 2 Şubat – 13 Şubat 2026 (bu dönem geleceğe ait, ama akış içinde örnek verilebilir).

AÖF KAYITLARI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

aof.anadolu.edu.tr veya aosogrenci.anadolu.edu.tr üzerinden giriş yapılır.

Ders seçimi güncellenebilir; ek ders veya farklı ders tercihi yapılabilir.

Ödeme yapılmalı; harç ve materyal ücretlerinin kontrolü çok önemli.