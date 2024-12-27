AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025!

AÖF sınav takvimi 2025 yılı için öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle final tarihleri, öğrencilerin sınav dönemi planlamasında kilit bir rol oynuyor. Peki, AÖF final tarihleri ne zaman açıklanacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? AÖF final tarihleri ve sınav takvimiyle ilgili açıklamalar hem öğrencilerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025!

AÖF FİNAL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Güz dönemi dönem sonu sınavı Ocak ayında yapılacak. Sınav, 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF sınavları, Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla düzenleniyor. Final sınavlarının yanı sıra, ara sınav tarihleri de sınav takviminin önemli bir parçasını oluşturuyor. 2025 AÖF final tarihleri açıklandığında, öğrenciler sınav yerlerini ve giriş belgelerini de Anadolu Üniversitesi'nin sisteminden öğrenebilecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025