Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025!

AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarına hazırlanan öğrenciler, "AÖF final tarihleri belli oldu mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen AÖF sınav takvimi, öğrenciler için büyük önem taşıyor. Peki, AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025!

AÖF sınav takvimi 2025 yılı için öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Özellikle final tarihleri, öğrencilerin sınav dönemi planlamasında kilit bir rol oynuyor. Peki, AÖF final tarihleri ne zaman açıklanacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? AÖF final tarihleri ve sınav takvimiyle ilgili açıklamalar hem öğrencilerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025!

AÖF FİNAL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Güz dönemi dönem sonu sınavı Ocak ayında yapılacak. Sınav, 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF sınavları, Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla düzenleniyor. Final sınavlarının yanı sıra, ara sınav tarihleri de sınav takviminin önemli bir parçasını oluşturuyor. 2025 AÖF final tarihleri açıklandığında, öğrenciler sınav yerlerini ve giriş belgelerini de Anadolu Üniversitesi'nin sisteminden öğrenebilecek.

AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025!

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
img

Yeni kulübüyle sözleşme imzalayan Terim'den ilk sözler
img

Yatırımcılar artık onu satın alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
BAYKAR 140 yıllık havacılık devini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf
Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının isteğine verdiği yanıt bomba

Son Dakika Haberleri

Squid Game 2. sezon 2.bölüm izle! Türkçe dublaj, Türkçe altyazı HD, tek parça Squid Game 2. sezon 2. bölüm izleme linki AÖF FİNAL TARİHLERİ | AÖF final tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav takvimi 2025! 30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.