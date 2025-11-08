Haberler

Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
Güncelleme:
Antalyaspor Beşiktaş Süper Lig maçı kaç kaç? Antalyaspor Beşiktaş kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Antalyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Antalyaspor Beşiktaş kaç kaç? Antalyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Beşiktaş maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor.

Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor Beşiktaş maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Beşiktaş maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
