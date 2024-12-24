Antalya okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Antalya Valiliği)?

Antalya ve Muğla'da başlayan kuvvetli sağanak yağışlar, velilerin ve öğrencilerin gündemindeki en önemli konu haline geldi. Peki, Antalya okullar tatil mi 24 Aralık Salı Perşembe? Detaylar...

24 ARALIK SALI ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle, Antalya genelinde sadece taşımalı eğitime 24.12.2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulur.

Kentte 21 Aralık Cumartesi günü özellikle Manavgat ve Alanya'da etkili olan sağanak nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Manavgat'a metrekareye 106,7 kilogram yağış düşmüş kentte tarım alanları başta olmak üzere ev ve iş yerlerini su basmıştı. Vali Şahin, Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarının tarım alanlarında sürdüğünü söyledi. Ev ve iş yerleri için milyonlarca liralık hasarın meydana geldiğini de kaydeden Vali Şahin, şöyle konuştu:

AÇIKLAMA YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya için hem fırtına hem de sağanak uyarısında bulundu. Yarın saat 06.00 saatinde başlaması öngörülen gök gürültülü sağanağın özellikle merkez ve batı ilçelerinde etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Turuncu kodla uyarılan kentte öğle saatlerinden itibaren de doğu ilçelerinde çok kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacak yağmurun metrekareye 51 ile 100 kilogram şeklinde düşmesinin beklendiği açıklandı. Ayrıca Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat, Alanya, yer yer çok kuvvetli olacak yağışın metrekareye 100 kilogramın üzerine çıkmasının beklendiği yönünde yapılan uyarıda, yüksek rakımlı yerlere de kar yağacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kent için ikinci bir uyarıda daha bulundu. Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreyi bulacağı ve vatandaşların çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması noktasında uyarıda bulunuldu.

Açıklamalar sonrası Antalya Valisi Hulusi Şahin AFAD Kriz Masası'nda toplantı düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı toplantıda Vali Şahin, kentin hem sarı hem de turuncu kodla uyarıldığına dikkati çekti. Vali Şahin, "Yarın sabah saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde Kaş, Demre, Finike'de turuncu kod var. 51 ile 100 kilogram yağış bekleniyor. Öğleden sonra bu yağışlar Antalya merkez ve doğu ilçelerine kayacak. Oralarda da 100 kilogram hatta üzerine de çıkacağı bekleniyor" dedi. Vali Şahin, vatandaşları fırtına ve sağanağa karşı tedbirli olmaları noktasında uyardı.

Bütün ekiplerin hazır olduğunu ve sahada olacaklarını kaydeden Vali Şahin, "Rüzgar da geliyor. Bu tabloyu daha zorlaştıracak. Çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi hadiseler için son derece dikkatli olunması lazım. Tüm süreci takip edeceğiz. Ayrıca 1300 ve 1400 rakım için de uyarı var. Antalya- Konya yolundaki Alacabel geçidinde de yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yolu kullanacak vatandaşlarımızın kış lastiği ve zincir hazırlığında olması önemli. Hazırlığı olmayan araçların yola çıkmaması çok önemli" dedi.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde(Ege) Fırtına Bekleniyor!

Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Adana, Mersin'in Doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2024 Pazartesi günü Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300-1400 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

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