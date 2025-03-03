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ANTALYA HAVA DURUMU | 4 Mart Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA HAVA DURUMU | 4 Mart Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Antalya'nın 4 Mart tarihli hava durumu ve önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya'da 4 Mart 2025 tarihinde hava durumu nasıl olacak? Antalya hava durumu tahminlerine göre, 4 Mart Salı günü yağışlı bir hava bekleniyor. Antalya'da 4 Mart'ta hava durumu nasıl olacak?

4 Mart 2025 Salı günü Antalya'da yağışlı bir hava bekleniyor. Antalya hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği belirtiliyor. Antalya'da 4 Mart'ta hava durumu nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, 4 Mart 2025 Salı günü Antalya'da yağışlı bir hava hakim olacak. Peki, 4 Mart Antalya'da hava nasıl olacak? İşte, Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 4 Mart Salı günü Antalya'da hava durumu şu şekilde olacak:

Gündüz Sıcaklığı: 18°C

Gece Sıcaklığı: 10°C

Nem Oranı: %69

Rüzgar: Kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette

ANTALYA HAVA DURUMU | 4 Mart Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Antalya'da 4 Mart 2025 tarihinde yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği bu günde, vatandaşların ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun planlar yapmaları önem arz ediyor.

Gelecek günler için hava tahmini ise şu şekilde:

5 Mart 2025 Çarşamba: Yağmurlu, sıcaklık 20°C

6 Mart 2025 Perşembe: Güneşli, sıcaklık 15°C

7 Mart 2025 Cuma: Güneşli, sıcaklık 14°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANTALYA HAVA DURUMU | 4 Mart Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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