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Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?
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15 Ocak'ta Antalya hava durumu merak konusu. Antalya bugün hava nasıl olacak, kar var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Antalya 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Antalya hava durumu nedir?

Antalya hava durumu ve bugün Antalya hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 15 Ocak Antalya hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

15 OCAK ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya şehrinde 15 Ocak 2025 Çarşamba günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 16 Ocak 2025 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin edilmekte. 17 Ocak 2025 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek. 18 Ocak 2025 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 19 dereceyi bulacak. 19 Ocak 2025 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.

Antalya hava durumu 15 Ocak | Bugün Antalya'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Edirne çevresinde yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönüşebilir. Bölgedeki en yüksek sıcaklıklar 8-9 derece civarında ölçülürken, kar yağışının görüldüğü alanlarda sıcaklıklar 1-2 dereceye kadar düşüyor.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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