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Antalya elektrik kesintisi! 4 Şubat Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Antalya elektrik kesintisi! 4 Şubat Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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AEDAŞ Antalya Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi listesi! 4 Şubat günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. 4 Şubat günü Antalya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? İşte Antalya elektrik kesintileri!

Antalya elektrik kesintisi AEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Antalya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Şubat günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Antalya elektrik kesintileri için AEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Antalya elektrik kesintisi! 4 Şubat Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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