Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı

ABD, Ukrayna topraklarından milyarlarca dolar kazanacak
AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti

"AK Parti'den önce bize geldi" iddiasına dikkat çeken yanıt
Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildiler! İşte sebebi
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada

Antalya elektrik kesintisi! 26 Şubat Manavgat, Alanya, Muratpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Antalya elektrik kesintisi! 26 Şubat Manavgat, Alanya, Muratpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AEDAŞ Antalya Manavgat, Alanya, Muratpaşa elektrik kesintisi listesi! 26 Şubat günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. 26 Şubat günü Antalya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? İşte Antalya elektrik kesintileri!

Antalya elektrik kesintisi AEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Antalya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Şubat günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Antalya elektrik kesintileri için AEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Antalya elektrik kesintisi! 26 Şubat Manavgat, Alanya, Muratpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

"AK Parti'den önce bize geldi" iddiasına dikkat çeken yanıt
img

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
img

Neden haftalardır 1 dakika bile oynamadığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı

Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
Bomba iddia: Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek

Messi için dünya futbolunu sarsacak transfer iddiası
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.