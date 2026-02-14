Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde fenalaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kronik rahatsızlıkları nükseden Böcek'in tedavisine başlandığı öğrenildi.

GECE YARISI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde aniden rahatsızlanan Muhittin Böcek Antalya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Avukatları Böcek'in uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olduğunu, bu rahatsızlığın ileri boyutta olduğunu ve zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını belirtti.

Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 15,5 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.