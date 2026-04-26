Antakya’da esnaf iş yerinde fenalaştı: Kalp krizi şüphesi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Türkiye Yüzyılı Çarşısı’nda yaşanan olayda, uzun yıllardır esnaflık yapan 65 yaşlarındaki Lütfi Özkan iş yerinde aniden fenalaşarak yere düştü. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşların hızlı müdahalesi, olayın daha ağır sonuçlar doğurmasının önüne geçti.

ESNAF KOMŞULARI SEFERBER OLDU

“Çayırcılar Pehlivanın Yeri” isimli işletmede humusculuk yapan Lütfi Özkan’ın yere yığılması üzerine çevredeki esnaf komşuları hemen yardıma koştu. Olay anında sağlık bilgisi bulunan vatandaşlar, Özkan’ın kalp krizi geçirmiş olabileceğini değerlendirerek ilk müdahaleyi yaptı ve ambulans gelene kadar kalp masajı uyguladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE HIZLA ULAŞTI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan Özkan’a müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Özkan, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Çevredeki esnaf, Lütfi Özkan’ın bilinen ciddi bir sağlık sorununun olmadığını belirtirken, yaşanan olayın kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Uzun süre hareketsiz şekilde yerde yatan Özkan’ın durumu çevrede büyük üzüntü ve tedirginlik oluşturdu. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun