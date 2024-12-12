Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı?

Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? Annem Ankara dizisinde başrolleri Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel paylaşıyor. Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış öyküsünü anlatan "Annem Ankara", yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Annem Ankara Hasan ölüyor mu?

ANNEM ANKARA HASAN ÖLÜYOR MU?

Annem Ankara dizisi yeni bölüm fragmanında, Hasan'ın büyük oğlu Burak'ın "Düğün davetiyen yerine keşke cenaze haberin gelseydi" sözleri ve eski eşi Zuhal'in "Cehenneme kadar yolun var" şeklindeki bedduası, izleyicinin dikkatini çekti ve bölüme dair merakı artırdı.

Dizide anlatıcı rolündeki ortanca oğul Başar'ın finalde dile getirdiği "Böyle vedalaşmamalıydık babamla" sözleri ise izleyicide merak uyandırdı.

MEHMET GÜNSUR ANNEM ANKARA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Hasan, hastanede yaşam savaşı verirken, hayatındaki kadınlar ve ailesi de kendi iç mücadelelerini yaşamaktadır. Zuhal ve çocuklar, Hasan'a olan derin sevgilerinin farkına varacakları bir yüzleşme sürecine girer.

Mehmet Günsür'ün hayat verdiği Hasan karakteri diziden ayrılacak mı? Hasan ölecek mi? Tüm bu soruların cevabı, bu akşamki bölümde netlik kazanacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan

ANNEM ANKARA DİZİSİ HANGİ GÜN?

Annem Ankara dizisi her Çarşamba Kanal D ekranlarında saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.