Kanal D'nin iddialı projelerinden "Annem Ankara", 20 Kasım Çarşamba günü seyirci karşısına çıkıyor.. Dizinin ilk tanıtım filmi, babalık nedir bilmeyen Hasan (Mehmet Günsür) ile 3 erkek çocuğuyla umudunu kaybetmeden hayata tutunan Zuhal'in yaşamından bir kesit sunuyor. Etkileyici fragman, 90'lı yılların Ankara'sını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Peki, Annem Ankara Hasan kimdir?

ANNEM ANKARA HASAN KİMDİR?

HASAN SOYDAŞLI

1949 İstanbul doğumlu. Erzurum Yapı Teknik Lisesi'nde yatılı okurken tanıştığı Zuhal'le evlenebilmek uğruna önce tıbbiye sınavlarını kazanmış, ardından Zuhal'in tek bir sözüyle kaydını dondurup, yine Ankara'da Mühendislik Fakültesine kaydolmuş, mesleki anlamda başarılı ama ailevi ve sosyal açıdan doğru ilişki kuramamış, kimseye bağlanamamış bir adam. Yolunu kaybetmiş bir çocuk gibi hassas, kırılgan ve aidiyet konusunda arayış içinde. İşinde çok başarılı ve etik. Fakat sosyal hayatında, hayatını düzenlemek konusunda, işinde olduğu kadar başarılı değil. 3 erkek çocuğun babası ama kimselerin babası olamayacak kadar da çocuk. Aşkı arayan bir adam değil, ailesini arayan, kime, nereye ait olduğunu sorgulayan biri. Sevmek değil, gerçek anlamda sevilmek, kendini ait hissetmek gayretinde. Aile olmak gayretinde.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.