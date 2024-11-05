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Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir?

Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir?
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Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut'un sağlık durumu ve hastalığı merak konusu oldu. Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri ve Ankaralı Turgut'un son hali nasıl olduğu gündeme geliyor. Peki, Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir?

Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl olduğu aratılıyor. Ankaralı Turgut kanser mi ve ne kanseri olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Bir süredir kanser tedavisi gören 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi. Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? Ankaralı Turgut ne kanseri? Detaylar haberimizdedir...

ANKARALI TURGUT ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir?

ANKARALI TURGUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Turgut Karataş, entübe edildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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