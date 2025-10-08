Ankara elektrik kesintisi! 8 Ekim Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Ekim günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KOCATEPE Mahallesi – Selanik Sokak

Durum: Anlık Arıza

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Açıklama:

Selanik Sokak bölgesinde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Arıza ekiplerimiz çalışmalarına devam etmekte olup, en kısa sürede enerji verilecektir.

MEŞRUTİYET Mahallesi – Selanik Sokak

Durum: Anlık Arıza

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Açıklama:

Selanik Sokak bölgesinde oluşan şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi bulunmaktadır. Çalışmalar devam etmekte olup, enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

ALACAATLI Mahallesi – Selanik Sokak

Durum: Anlık Arıza

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Açıklama:

Selanik Sokak bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz müdahale etmekte olup, enerji kısa sürede verilecektir.

MUSTAFA KEMAL Mahallesi – 2131. Sokak

Durum: Anlık Arıza

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Açıklama:

2131. Sokak bölgesinde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi bulunmaktadır. Arıza giderme çalışmaları sürmektedir.

AHLATLIBEL Mahallesi – 1856. Sokak

Durum: Anlık Arıza

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Açıklama:

1856. Sokak bölgesinde yaşanan şebeke arızası sebebiyle elektrik kesintisi oluşmuştur. Çalışmalar devam etmektedir, enerji en kısa sürede verilecektir.

AHLATLIBEL Mahallesi – Ahlatlıbel Mevkii

Durum: Anlık Arıza

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Açıklama:

Ahlatlıbel Mevkii bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz arızayı gidermek üzere çalışmaktadır.

AHLATLIBEL Mahallesi – İncek Yolu

Durum: Anlık Arıza

Kesinti Nedeni: Şebeke Arızası

Açıklama:

İncek Yolu üzerinde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi bulunmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekiplerimiz çalışmaktadır.