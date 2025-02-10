Ankara'da ne oldu? Anne çocuklarını neden öldürdü?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan korkunç olay, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan bir anne, cinnet getirerek üç çocuğuna saldırdı. Olayda 12 ve 10 yaşındaki iki çocuğunu öldüren anne, 7 yaşındaki çocuğunu ise ağır yaraladı. Peki, Ankara'da ne oldu? Anne, çocuklarını neden öldürdü?

ANKARA'DA NE OLDU?

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.