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Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu?

Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu?
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Ankara'nın Çubuk ilçesinin Gökçedere Mahallesinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Alperen T., dedesinin evine gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Peki, Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu?

Ankara'da sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğraması sonucu yaralanan 13 yaşındaki erkek çocuğunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Alperen T. yaşıyor mu? Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü?

ANKARA'DA BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN PARÇALADIĞI 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ MÜ?

Olay, Çubuk ilçesinin Gökçedere Mahallesinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Alperen T., dedesinin evine gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay, Çubuk ilçesinin Gökçedere Mahallesinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 13 yaşındaki Alperen T., dedesinin evine gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada bölgeden geçen bir vatandaşın duruma müdahale etmesiyle kurtarılan çocuk ailesi tarafından Çubuk'ta yer alan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı derin ısırıklar sebebiyle yaralanan çocuk buradaki müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine nakledildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen çocuğun bir süre doktorların gözetimi altında tutulacağı aktarıldı.

İşte, Alperen T.'nin son hali:

Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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